İSTANBUL'DA 5.9 ŞİDDETİNDE DEPREM

İstanbul'da saat 14:00'te şiddetli bir deprem oldu. İlk gelen bilgilere göre depremin büyüklüğü 5.8...

İstanbul'da saat 14:00'te şiddetli bir deprem oldu. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi depremin büyüklüğünü 5.9, AFAD ise 5.8 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi da depremin büyüklüğünü 5.7, merkez üssünün ise Silivri açıkları olduğunu belirtti.