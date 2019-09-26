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SON DAKİKAİSTANBUL'DA 5.9 ŞİDDETİNDE DEPREM

İSTANBUL'DA 5.9 ŞİDDETİNDE DEPREM

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İSTANBUL'DA 5.9 ŞİDDETİNDE DEPREM
İstanbul'da saat 14:00'te şiddetli bir deprem oldu. İlk gelen bilgilere göre depremin büyüklüğü 5.8...

İstanbul'da saat 14:00'te şiddetli bir deprem oldu. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi depremin büyüklüğünü 5.9, AFAD ise 5.8 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi da depremin büyüklüğünü 5.7, merkez üssünün ise Silivri açıkları olduğunu belirtti.

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