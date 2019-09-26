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SON DAKİKAİSTANBUL'DA 5.8 ŞİDDETİNDE DEPREM

İSTANBUL'DA 5.8 ŞİDDETİNDE DEPREM

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İSTANBUL'DA 5.8 ŞİDDETİNDE DEPREM
İstanbul'da saat 14:00'te şiddetli bir deprem oldu. İlk gelen bilgilere göre depremin büyüklüğü 5.8...

İstanbul'da saat 14:00'te şiddetli bir deprem oldu. 

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.7 olarak açıkladı. Kandilli, İstanbul'da olan depremin büyüklüğünü 6 olarak güncelledi. AFAD ise, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndan hissedilen depremin 13.59'da 5.8 büyüklüğünde olduğunu paylaştı.

İstanbul Valiliği depremle ilgili yaptığı açıklamada;  “İçişleri Bakanlığı (AFAD) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre; Marmara Denizi (Silivri açıklarında) bugün saat 13.59'da 5.8 Mw büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir" ifadelerine yer verildi. 

İMAMOĞLU: TÜM BÖLGEYE GEÇMİŞ OLSUN

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu deprem sonrası açıklama yaptı: "Tüm bölgeye geçmiş olsun, AKOM teyakkuz halinde, can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi ulaşmış değil."

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