  • BIST 102.815
  • Altın 147,170
  • Dolar 3,5547
  • Euro 4,1912
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAAfyonkarahisar’da 11 sanığa FETÖ'den hapis cezası

İstanbul'da 21 ton balığa el konuldu

»
İstanbul'da 21 ton balığa el konuldu
İstanbul'da yasal boy sınırına uymayan 21 ton balığa, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ekiplerince el konuldu.

25-28 Eylül 2017 tarihleri arasında İstanbul genelinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı balıkçılık ve su ürünleri kontrol ekipleri tarafından ortaklaşa yürütülen denetimlerde yasal boy sınırına uymayan 21 ton balığa el konuldu.

70 kişilik ekiple deniz, karaya çıkış noktaları, Gürpınar Su Ürünleri Hali, perakende satış yerleri ve soğuk hava depolarında eş zamanlı olarak yapılan kontrollerde bin 424 kasa istavrit, 145 kasa mırlan (bako), 12 kasa mezgit ve 4 kasa tekir olmak üzere 17 türde balığa el konuldu.

El konulan balıklar Milli Emlak Müdürlüğüne teslim edilirken, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’na aykırı avlanma yaptığı tespit edilen 49 kişi/işletmeye 49 bin 386 Türk Lirası idari para cezası uygulandı.

İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, bugüne kadar yapılan denetimlerde yasal boy sınırına uymayan yaklaşık 125 ton balığa el koyduklarını vurgulayarak, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’na aykırı avlanmaya asla müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Şanlıurfa'da korkutan yangın29 Eylül 2017 Cuma 12:01
  • 'Altın Kızlar'a operasyon29 Eylül 2017 Cuma 11:57
  • PKK'ya bir ağır darbe daha!29 Eylül 2017 Cuma 11:14
  • Son dakika... İkinci saldırı bu sabah başladı! Gruplar halinde teslim oluyorlar...29 Eylül 2017 Cuma 11:04
  • Habur’daki tatbikatın ortak dili: İngilizce29 Eylül 2017 Cuma 10:44
  • Kemikleri karışan Sultanlara ikinci kez cenaze namazı29 Eylül 2017 Cuma 10:34
  • 'Hiçbir devlet yapılanmasına asla izin vermeyiz'29 Eylül 2017 Cuma 10:25
  • Erdoğan'dan Barzani'ye sert sözler29 Eylül 2017 Cuma 10:19
  • Kılıçdaroğlu: Herşeye para var, çiftçiye gelince 'Para yok'29 Eylül 2017 Cuma 10:11
  • Emrah Serbes'in ifadesi ortaya çıktı29 Eylül 2017 Cuma 10:02
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim