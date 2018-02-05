  • BIST 116.853
  • Altın 161,790
  • Dolar 3,7638
  • Euro 4,6731
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAFlaş... Flaş... İstanbul'da Büyük Operasyon!

İstanbul'da 2 bin polisle okul denetimi

»
İstanbul'da 2 bin polisle okul denetimi
2017-2018 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla, polis ekipleri İstanbul'daki tüm ilçelerde okulların önünde ve çevresinde denetim yaptı.

Toplam 150 noktada yaklaşık 2 bin polisin katılımıyla gerçekleşen denetimlerde, ekipler okulların önünde şüpheli görülen araçları durdurarak arama yaptı. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) uygulaması ve üst araması yapıldı.  

Denetimlerde servis araçları da Mobil Okul Timleri (MOT) tarafından kontrol edildi. Araçların koltuklarındaki emniyet kemerlerini inceleyen ekipler, aynı zamanda sürücülerin evraklarını da kontrol etti. Okul servis sürücüleri, denetimlerin sıklıkla yapılmasını istedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DEAŞ Operasyonu03 Şubat 2018 Cumartesi 15:11
  • Bursa'da EYP Patladı!03 Şubat 2018 Cumartesi 15:10
  • Erdoğan Küçük Yağız'la Buluştu02 Şubat 2018 Cuma 14:58
  • Eş Zamanlı 6 Roket Atıldı02 Şubat 2018 Cuma 13:14
  • 7 Yıl Hapsi İsteniliyor02 Şubat 2018 Cuma 11:14
  • TSK'dan askerlik açıklaması02 Şubat 2018 Cuma 09:07
  • Otobüs Durağa Daldı01 Şubat 2018 Perşembe 14:01
  • 1 yılda bir milyon arttı01 Şubat 2018 Perşembe 11:33
  • Küçükçekmece'de Uyuşturucu Operasyonu01 Şubat 2018 Perşembe 11:29
  • Reyhanlı'ya İki Roket Daha Atıldı01 Şubat 2018 Perşembe 11:28
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim