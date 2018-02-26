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İstanbul'a Yoğun Kar Yağışı Geliyor!

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İstanbul'a Yoğun Kar Yağışı Geliyor!
Trakya'dan kar yağışı haberleri geldi, gözler İstanbul’a çevrildi. Peki İstanbul’da kar ne zaman yağacak? Ünlü Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, çarşamba ve perşembe günü için İstanbul'a kar yağışı uyarısında bulundu

Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre soğuk ve karlı hava dalgası bu sefer İstanbul’u da etkileyecek. İstanbul’da çarşamba günü karla karışık yağmur, perşembe günü ise kar bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise 3-4 derece düşecek. 

Twitter'da İstanbul için çarşamba ve perşembe günü için kar yağışı uyarısından bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, sıcaklıkların düşeceğini belirtti.

Şen, ''Trakya'da kar yağışı başladı, yarın Tekirdağ da dahil sıcaklılar düşüyor. Çarşamba öğleden sonra ve perşembe günü İstanbul'da kar var. Nem yeterli ve sıcaklık 3-4 dereceye kadar düşer. İstanbul - Ankara yolunda Bolu'da, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da kar ulaşıma engel olabilir, cuma biter'' dedi.

İstanbula kar yağışı için Meteoroloji tahminini son kez yeniledi

METEOROLOJİNİN SON TAHİMİNLERİ

Meteorolojinin internet sitesinde yer alan tahminlere göre İstanbul'a çarşamba günü karla karışık yağmur, perşembe günü kar yağışı bekleniyor. 

 

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