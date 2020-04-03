  • BIST 89.299
  • Altın 347,125
  • Dolar 6,7008
  • Euro 7,2331
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAVan'da Korkutan Deprem!

İstanbul'a Yeni Yasaklar Yolda!

»
İstanbul'a Yeni Yasaklar Yolda!
Koronavirüse karşı İstanbul’da ekstra önlemler yolda.

Sokağa çıkma yasağı yaşı 65’ten 60’a inebilir, kısıtlama 18 yaş altını da kapsayabilir. İstanbul’da özel araçlara trafik yasağı da gündemde
KORONAVİRÜSÜN yayılma hızını yavaşlatmak ve başta İstanbul olmak üzere sokağa çıkanların sayısını en aza indirmek için yeni önlemler planlanıyor. Hükümette yapılan seri toplantıların sonuncusunda, özellikle İstanbul kaynaklı yayılmaları önlemek için yeni kararlar alınması masaya yatırıldı.

100 BİN KİŞİYE RET

Toplantıda, İstanbul’da alınan önlemlerin sonuçları da değerlendirildi. Özel araçların tamamen yasaklanmasının yakında uygulamaya geçeceği belirtiliyor. Bu yasağın birkaç gün içerisinde başlayabileceği ifade edildi.

Bu nedenle İstanbul’da azaltılan otobüs seferleri arttırılacak. Böylece her seferde az sayıda yolcunun olması sağlanacak. İstanbul’da 100 bin kişinin seyahat izni için başvurduğu ve izin verilmediği öğrenildi. Zorunlu işler ve hastalık gibi gerekçelerin dışında seyahat izni verilmiyor.

Sokağa çıkmayı daha da azaltmak için 65 yaş üstüne konulan sokağa çıkma yasağı yaşını 60’a indirmek planlanıyor. Ayrıca 18 yaşından küçükleri sokağa çıkmasına izin verilmemesi de değerlendirilen seçeneklerden biri.

İHLALLER AZALDI

Doğu ve Güneydoğu illerindeki ihlallerin vali ve kaymakamlara gönderilen son uyarılardan sonra azaldığı, her ilin ihtiyacına göre yeni önlemlerin hayata geçirildiği belirtiliyor. Bu bölgelerde sokağa çıkma yasağının yüzde 70 oranında uygulandığı bilgisi paylaşıldı. Üç büyük il içinde kurallara uyma açısından Ankara’nın en başarılı il olduğu, İzmir ve İstanbul’da da yeni önlemlerin oranı arttıracağı kaydediliyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Esra Balamir Covid-19 mu Oldu?02 Nisan 2020 Perşembe 13:33
  • Flaş... Flaş... İspanya'dan Çok Acı Haber!02 Nisan 2020 Perşembe 13:19
  • Rüştü Reçber Yoğun Bakıma Kaldırıldı02 Nisan 2020 Perşembe 13:19
  • Yapılan Bağış Miktarı Açıklandı02 Nisan 2020 Perşembe 12:16
  • İkinci Bir Duyuruya Kadar Geçerli Olacak02 Nisan 2020 Perşembe 12:11
  • En Fazla Vaka İstanbul'da Görüldü02 Nisan 2020 Perşembe 12:07
  • THY'den Yurt Dışı Kararı02 Nisan 2020 Perşembe 12:02
  • Beyoğlu'nda Yangın Can Aldı02 Nisan 2020 Perşembe 12:01
  • Herkesin Merak Ettiği O Soruya Cevap Verdi02 Nisan 2020 Perşembe 10:02
  • Bakan Koca İl İl Açıkladı02 Nisan 2020 Perşembe 09:48
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim