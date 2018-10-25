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İstanbul'a yağış uyarısı!

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İstanbul'a yağış uyarısı!
İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece de devam etti. Bazı vatandaşlar yağmura yağmurluk ve şemsiye ile önlem alırken bazı vatandaşlar ise hazırlıksız yakalandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Trakya hariç ülkemiz genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, zamanla İç Ege'nin, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların; Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Samsun’un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Trabzon'un doğusu, Rize, Artvin’in kıyıları, Adana’nın doğu kesimleri, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR 12 DERECE DÜŞÜYOR

 

Hava sıcaklıklarının; batı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın; Marmara’nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN PEŞ PEŞE UYARILAR

ÇOK KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI: Samsun’un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Trabzon'un doğusu, Rize, Artvin’in kıyıları, Adana’nın doğu kesimleri, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Hakkari, Şırnak, Gaziantep, Kilis ve Siirt çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Rüzgarın; Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar vb.) ilgililerin dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL’DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR

İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan sağanak,  gece de devam etti. Bazı vatandaşlar yağmura yağmurluk ve şemsiye ile önlem alırken bazı vatandaşlar ise hazırlıksız yakalandı. 

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak gece de devam etti. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamanın ardından, İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece saatlerinde de devam etti. Akşam saatlerinde Avrupa yakasında etkili olmaya başlayan yağış, gece saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nda da etkisini arttırarak devam ediyor. Sağanak yağış bazı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

 

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