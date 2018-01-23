İstanbul'a Ne Zaman Kar Yağacak?

Son hava durumu değerlendirmelerine göre; bugün yurdun batı ve kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Manisa, Düzce, Zonguldak ve Bartın ile yarın sabah saatlerinde Marmara, Ege, B

Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun batı ve kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Manisa, Düzce, Zonguldak ve Bartın ile yarın sabah saatlerinde Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Bolu, Düzce, Ankara ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

,

Yağışların; akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde, yarın sabah saatlerinde Batı Akdeniz ve Muğla Kıyılarında görülecek yağışların yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa), Güney Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar, genellikle güney yönlerden, zamanla Karadeniz kıyılarında doğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 Km/sa), Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: