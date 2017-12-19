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İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak?

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İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak?
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, pazar günü veya pazartesi sabahı İstanbul'un kar ile tanışabileceğini söyledi.

Meteoroloji uzmanı Prof. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hafta sonuna kadar soğuk hava ve yağışın devam edeceğini açıkladı.

Şen, "Hafta sonu pazar günü İstanbul ve Marmara'da kar olasılığı yüksek. Eğer sistem zayıflamaz ise pazar akşam veya akşam üstü kar var. Sistem yeteri kadar soğumaz ise kuvvetli karla karışık yağmur olur. Bu nedenle İstanbul'da pazar ve pazartesine dikkat" yazdı.

Meteoroloji ise bugün için yaptığı değerlendirmede yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları ve Kütahya, Uşak, Mersin, Adana, Osmaniye, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceğini tahmin ediyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Edirne, Kırklareli ile gece saatlerinde Bilecik, Bolu, Kastamonu çevreleri ve Doğu Anadolu'nun yağış alan kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 6 derece azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Meteoroloji'nin son değerlendirmesine göre İstanbul'da bugün aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

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