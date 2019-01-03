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İstanbul'a kar geliyor

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İstanbul'a kar geliyor
Marmara Bölgesi'nde etkili olan yağışların akşam saatlerine kadar yağmur, daha sonra batıdan başlayarak karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da en yoğun kar yağışının pazartesi - salı beklendiğini duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi için fırtına uyarısında bulundu. Fırtınanın saatte 100 km eseceğinin belirtildiği açıklamada "Çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı veya kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısında bulunuldu.
Yapılan son değerlendirmelere göre hava durumu verilerini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerinden itibaren yurdun batı kesimlerinde kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu. Akşam saatlerinde ise Akdeniz bölgesinde başlaması beklenen kuvvetli yağış, gece boyunca etkisini sürdürecek. İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son dakika hava durumu verileri....

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yağışların öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege, Çanakkale, Denizli, Antalya, Muğla, Adana'nın Kuzeyi ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Çanakkale, Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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