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İSTANBUL'A 24 SAAT ULAŞIM GELİYOR!

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İSTANBUL'A 24 SAAT ULAŞIM GELİYOR!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gece tarifesinin 00.30-05.30 arası geçerli olacağını ve yolculardan iki basım ücreti alınacağını açıkladı.

SonDakika.com'un haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 24 saat ulaşım uygulamasının detaylarını anlattı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Bugüne kadar 6'ya doğru ilk trenler metro istasyonlarına yanaşıyordu. Dolayısıyla sabah erken saatlerde işe gitmek için yola çıkan emekçilerimizin sabahları sorun yaşamaması adına 00:30-5:30 olarak belirledik. Yani örnek olsun diye söylüyorum, Üsküdar-Çekmeköy hattından Yenikapı-Havalimanı hattına varıncaya kadar, arkadaşlarım size tüm detayları verecekler.
İstanbul'da sabaha kadar hizmet verecek hatlar şöyle:
M1A (Yenikapı - Atatürk Havalimanı),

M1B (Yenikapı - Kirazlı),

M2 (Yenikapı - Hacıosman),

M4 (Kadıköy - Tavşantepe),

M5 (Üsküdar - Çekmeköy),

M6 (Levent - Boğaziçi Üniversitesi)

ile 24 İETT hattı 24 saat ulaşıma açılacak.

Gece tarifesi 00.30-05.30 arası geçerli olacak ve bu saat diliminde ulaşımdan faydalanan yolcular 2 basım kadar ücret ödeyecek.

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