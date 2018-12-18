İstanbul ve Ankara İsimleri Belli Oldu

CHP Parti Meclisi'nin (PM) bugün gerçekleştirilen toplantısında 68 belediye başkan adayı açıklandı.

CHP bugün gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında başkan adaylarını açıkladı. CHP'nin yerel seçimlerdeki Ankara adayı Mansur Yavaş; İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu oldu.

İYİ Parti ile yapılan ittifak kapsamında gerçekleştirilen PM'de, CHP adaylarının destekleneceği Ankara, İstanbul, Antalya ve Adana Büyükşehir Belediye başkan adayları belirlendi.

MANSUR YAVAŞ KİMDİR?

1955 yılında Ankara'da dünyaya gelen Mansur Yavaş, 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenim gördü. 1983 yılında askeri savcı olarak tamamladığı askerliği sonrası, Beypazarı'nda 13 yıl süresince serbest avukatlık yaptı.

Yavaş, 18 Nisan 1999 seçimlerinde MHP'den aday olup %51 oy oranıyla Beypazarı Belediye Başkanı oldu. Tarihî Beypazarı konaklarının restorasyonu ve binlerce yıllık Beypazarı tarihini koruma çalışmalarıyla “2001 Yılının En İyi Yerel Yöneticisi”, Türk Dil Kurumu tarafından Türkçenin korunması nedeniyle verilen onur ödülü, doğa savaşçılarının “Çevre Ödülü” gibi ödülleri aldı. 24 Eylül 2004 tarihinde TÜSİAV tarafından “Yılın Belediye Başkanı” seçildi.

18 Nisan 2004 seçimlerinde %55 oy oranı alarak yeniden Belediye Başkanı seçildi. Ancak %27 oy alarak üçüncü sırada seçimi tamamladı. Partisi MHP tarafından tekrar aday gösterilmemesi nedeniyle CHP'ye katılması gündeme geldi.

21 Aralık 2013 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliği kabul edildi.

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu, 1970`te Trabzon'da doğdu. Trabzon Lisesi'nden sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olarak yine İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı. 1992'de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü'nde yöneticilik yaptı. 2009'da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. Beylikdüzü'nün sosyal ve kültürel hayatında etkin rol oynayan İmamoğlu, birçok sivil toplum kuruluşuna üyedir. Evli ve 3 çocuk babası olan İmamoğlu, 1991'den bu yana Beylikdüzü'nde yaşıyor.