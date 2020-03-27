İstanbul Valisinden Çağrı!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Valiliği'nde düzenlenecek İl ve İlçeler Vefa Sosyal Destek çalışmaları toplantısı öncesi açıklama yaptı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya corona virüs önlemleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Yerlikaya, ''Kıymetli İstanbullulardan ricamız bilim kurulu tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmeleri. İkazlara azami hassasiyet göstermeleri evlerinde kalmalarıdır.'' ifadelerinde bulundu. Vali Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında basın toplantısına sadece haber ajanslarının çağırıldığını belirterek, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında 'sosyal mesafeyi korumak' için maalesef, bugün tüm basınımızı davet edemedik, basın kuruluşlarımız ve basın mensubu arkadaşlarımıza anlayışları için teşekkür ediyoruz" dedi.

Yerlikaya, "Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında devletimiz pek çok tedbir aldı, almaya da devam ediyor. Bu tedbirlerden biri de Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu kararları doğrultusunda; İçişleri Bakanlığımızca 22 Mart'ta ülkemiz genelinde öncelikli risk grubunda bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının yasaklanması uygulamasıdır. Bu uygulamanın kararlılıkla sürdürülmesi, salgınla mücadelede çok büyük önem taşıyor.

Kronik hastalığı bulunanlar ve yaşlılarımıza virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, vatandaşlarımızın gönüllü olarak kendilerine karantina uygulamaları, yani mecbur kalmadıkça evden dışarıya çıkmamalarıdır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi; Yaşlı büyüklerimizle ilgili hassasiyetimizin sebebi, onların diğerlerine hastalık bulaştırıyor olması değil, onlara hastalık bulaşmasının önüne geçmektir. Bunun için başımızın tacı olan yaşlılarımızı sevgiyle saygıyla özenle korumalıyız.

Büyüklerimizi incitecek en küçük bir saygısızlığı dahi kabul edemeyiz.

Değerli İstanbullulardan ricamız, önümüzdeki kritik günlerde hastalığın yayılmasını engellemek için, Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmeleri; Sağlık Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız ile ilgili kurumlarımızdan gelen ikazlara azami hassasiyeti göstermeleri; evlerinde kalmalarıdır" diye konuştu.

"36 BİN 301 VATANDAŞIMIZIN TEMEL İHTİYAÇLARI İLE İLGİLİ TALEPLERİ ALINDI VE YERİNE GETİRİLDİ"

Yerlikaya, "65 yaş ve üstü olan büyüklerimizden maddi durumu iyi olmayan, kronik rahatsızlığı bulunan, evlerinde ihtiyaçlarını karşılayacak yakınları bulunmayan bu vatandaşlarımızın sokağa çıkmadan temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, il ve ilçelerimizde Vefa Sosyal Destek Grupları kurduk. 112, 155 ve 156'ya sizlerden gelen çağrı ve talepleri yerine getirmek için kaymakamlarımızın koordinasyonunda 39 ilçemizdeki Vefa İletişim Merkezlerimizde görevli polis, jandarma, belediye, AFAD, Kızılay ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızın ekipleri yoğun bir gayret gösteriyor. Uygulamanın başladığı 22 Mart Pazar günü saat 13.00'ten bugün sabaha kadar 'Vefa' çalışmaları kapsamında İstanbul genelinde toplam 39 bin 614 vatandaşımızın çağrısına cevap verildi. 36 bin 301 vatandaşımızın temel ihtiyaçları ile ilgili talepleri alındı ve yerine getirildi. 3 bin 313 vatandaşımızın ise bilgi edinme amaçlı çağrısına cevap verildi" dedi.



"HAYIRSEVERLERİMİZİN DESTEĞİYLE 300 BİN GIDA KOLİSİ HAZIRLIYORUZ"

Yerlikaya şöyle devam etti:

"Vefa Sosyal Destek çalışmalarımızın en güzel şekilde gerçekleşmesi için, bütün kurum ve kuruluşlarımız arasında güzel bir yardımlaşma ve dayanışma sergileniyor. İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde, Devletimizin şefkat elinin, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza en hızlı şekilde ulaşması için ekiplerimizin gösterdiği özveri ve gayretlere teşekkür ediyorum.

Bugün özel bir çalışmayı sizlerle paylaşmak istiyorum. İstanbul VEFA hizmetleri kapsamında; sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca belirlenen, 65 yaş ve üstü maddi durumu iyi olmayan 50 bin vatandaşımıza düzenli olarak 6 hafta boyunca gıda kolisi ulaştıracağız. Bu amaçla, hayırseverlerimizin desteğiyle 300 bin gıda kolisi hazırlıyoruz.

Gıda kolilerini Pazartesi gününden itibaren, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Gıda kolileri, mobil uygulama GETİR tarafından vatandaşlarımıza evlerinde teslim edilecek. Gıda kolilerinin temininde katkı sağlayan hayırseverlerimize, ücretsiz teslim görevini üstlenen GETİR firmasının yönetimi ve çalışanlarına, gösterdikleri duyarlık ve destekleri için teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin"

"EVİNDE KAL İSTANBUL"

Yerlikaya, 65 yaş ve üstündeki vatandaşlara seslenerek "Değerli büyüklerimiz, annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz, ninelerimiz, sizleri çok seviyoruz. Bu günlerimizi sizlere borçluyuz. Sizler bizim dua kapımızsınız. Sizler evinizde kaldığınız sürece, elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret edeceğiz. Bu topyekün bir mücadeledir. Sabır, anlayış ve işbirliği ve Allah'ın izniyle bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Zorunlu olarak dışarı çıkan vatandaşlarımızın da açıklanan tedbirlere riayet etmeleri hayati önem taşıyor. Bu süreçte tokalaşmamak gibi; toplu ulaşım, sosyal ortamlar ve çalışma ortamlarında "sosyal mesafeye" dikkat etmek çok önemli. Tedbirleri ne kadar sıkı uygularsak bu süreci o kadar hızlı atlatacağımızı lütfen unutmayalım. Son olarak, tüm sağlık çalışanlarımıza İstanbullular, ülkemiz ve milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Bu mücadeleye destek için 'Evinde Kal İstanbul' diyoruz" şeklinde konuştu.