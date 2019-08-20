İHA'nın haberine göre; İstanbul’da etkisini gösteren sağanak yağışın ardından su baskının yaşandığı Eminönü Yeraltı Çarşısı esnafıyla buluşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “100 bin liralık kredi, bir yıl ödemesiz, üç yıl ödemeli olmak üzere onun müjdesini verdik. Müracaatların nasıl yapılacağını kendileriyle paylaştık. Kira yardımıyla ilgili bir değerlendirmemiz oldu” dedi.
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Vali Ali Yerlikaya, Eminönü yeraltı çarşısında incelemede bulundu.
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İSTANBUL VALİSİ EMİNÖNÜ ÇARŞISINI İNCELEDİ!Vali Ali Yerlikaya, Eminönü yeraltı çarşısında incelemede bulundu.
İSTANBUL VALİSİ EMİNÖNÜ ÇARŞISINI İNCELEDİ!Vali Ali Yerlikaya, Eminönü yeraltı çarşısında incelemede bulundu.
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