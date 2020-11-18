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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: 1 milyon lira sigara cezası yazıldı

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: 1 milyon lira sigara cezası yazıldı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Covid-19 salgının başından bu yana Coronavirus kurallarına uymayanlara 21 milyon TL ceza kesildiğini belirtti.

Pazar yerlerinde denetimlerde bulunan Valisi Yerlikaya, maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlatarak, kentte bugüne kadar 21 milyon TL ceza kesildiğini, bunun 1 milyon TL'sinin sigara yasağına uyulmamasından dolayı olduğunu söyledi.

Kurallara uyulmaması durumunda kısıtlamaların genişleyebileceği uyarısında bulunan Yerlikaya, vatandaşlardan önlemlere riayet etmelerini istedi.  

Yerlikaya, "Coronavirus önlemlerini uygulamak zorundayız. Selamlaştığımız, tanıdığımız, tanımadığımız insanların sağlığını düşünüyorsak çok basit, maske, mesafe ve hijyene dikkat edelim. Alınan önlemlere uyalım. Daha ciddi kısıtlamalar olmasın istiyorsak bunu yapalım. Son zamanlarda biz 'maskeni tak' da demiyoruz, 'maskeni indirme' diyoruz. 'Can alma' diyoruz. 'Ne yapman gerekiyorsa yap evine geç.' diyoruz. 'Misafir çağırma, misafirliğe gitme.' diyoruz. Kurallara uyan kardeşlerim uymayanları güleryüzle, tatlı dille ikaz ederse biz bu virüsü yeneceğiz. İstanbul'da 21 Haziran'dan itibaren 3 milyon 319 bin 917 denetim yapmışız. 21 milyon ceza yazmışız. Bunun 1 milyonu sigara yasağından. Sigaradan inşallah herkes kurtulur ama şimdi maskelerini indirmelerini uygun görmüyoruz. Gelin biraz hassasiyet gösterin, anlayış istiyoruz." dedi.
https://ilkha.com/guncel/istanbul-da-coronavirus-kurallarina-uymayanlara-21-milyon-tl-ceza-kesildi-143839

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