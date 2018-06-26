Valilikten yapılan açıklamada, "Meteorolojik tahminlere göre sağanak ve gök gürültülü yağışların bugün öğleden sonra ve yarın ilimizi etkisi altına alması beklenmektedir. Konuyla ilgili ve görevli kurumlarımız müteyakkız olup vatandaşlarımızın da can ve mal güvenlikleri bakımından tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.
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İstanbul Valiliğinden Uyarı!
İstanbul Valiliği, kentte beklenen yağışla ilgili uyarıda bulundu.
Etiketler: istanbul, hava durumu
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