İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bu yıl Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) girecek öğrencilerin, mevcut kimlik kartları ile geçici kimlik belgelerinin geçerli olmayacağı iddiası üzerine son günlerde yoğun şekilde İlçe Nüfus Müdürlüklerine yeni kimlik kartı başvurusunda bulunulduğunun tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu kapsamda nüfus cüzdanının kaybolmuş, tahrifata uğramış ve kullanılamaz duruma gelmiş olması halleri dışında, mevcut soğuk damgalı nüfus cüzdanları ve geçici kimlik belgeleri, yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerlidir. Ayrıca İçişleri Bakanlığının 09.01.2017 tarih ve 4750 sayılı yazıları ile uygulamanın bu doğrultuda yapılması, ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığına bildirilmiştir."
- BIST 82.352
- Altın 148,034
- Dolar 3,8356
- Euro 4,0738
- İstanbul 8 °C
- Ankara 1 °C
- Tuba Büyüküstün yıldızlar partisinde
- Netflix beklentileri aştı
- Konut alımında 20 yıl taksit hazırlığı
- People's Choice Ödülleri kırmızı halı şıklığı
- Beşiktaş, Kerim Frei'ı İngiltere Championship'e gönderiyor
- İstanbul Valiliği'nden ''kimlik'' açıklaması
- Adil Öksüz için istenen ceza belli oldu
- Karlov suikastında 2 kişi tutuklandı
- Milli Eğitim Bakanlığı'ndan önemli karar!
- Çin'de ikinci evliliklerini yapanlara düğün yasağı
- İlk önce polis bana ateş etti
- Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğuna saldırı
- Anayasa değişikliği teklifinin 5. maddesi kabul edildi
- Özal'ın başkanlık açıklamasında dikkat çeken detay
- Yıldırım Demirören'den önemli açıklamalar
İstanbul Valiliği'nden ''kimlik'' açıklaması
İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bu yıl Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) girecek öğrencilerin, mevcut kimlik kartları ile geçici kimlik belgelerinin geçerli olmayacağı iddiası üzerine son günlerde yoğun şekilde İlçe Nüfus Müdürlüklerine yeni kimlik kartı başvurusunda bulunulduğunun tespit edildiği belirtildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- 17:33 - Tuba Büyüküstün yıldızlar partisinde
- 17:31 - Netflix beklentileri aştı
- 17:30 - Konut alımında 20 yıl taksit hazırlığı
- 17:22 - People's Choice Ödülleri kırmızı halı şıklığı
- 17:19 - Beşiktaş, Kerim Frei'ı İngiltere Championship'e gönderiyor
- 17:16 - İstanbul Valiliği'nden ''kimlik'' açıklaması
- 17:10 - Adil Öksüz için istenen ceza belli oldu
- 02:43 - Karlov suikastında 2 kişi tutuklandı
- 02:40 - Milli Eğitim Bakanlığı'ndan önemli karar!
- 02:34 - Çin'de ikinci evliliklerini yapanlara düğün yasağı
- 02:26 - İlk önce polis bana ateş etti
- 02:19 - Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğuna saldırı
- 02:12 - Anayasa değişikliği teklifinin 5. maddesi kabul edildi
- 02:07 - Özal'ın başkanlık açıklamasında dikkat çeken detay
- 01:57 - Yıldırım Demirören'den önemli açıklamalar
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim