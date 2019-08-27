İHA'nın haberine göre; İstanbul Valiliği, bazı yabancı basın kuruluşlarında Türkiye'de Suudi bir kadın turistin kaybolduğu yönünde çıkan haberlere yönelik açıklama yaptı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Bazı yabancı basın yayın kuruluşlarında geçen 'Türkiye’de Suudi bir kadın turistin kaybolduğu' yönündeki iddia, haber ve yorumlarla ilgili olarak; Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne 15.08.2019 tarihinde müracaat eden Suudi Arabistan uyruklu A.M.A. adlı şahıs, eşi ve 3 çocuğuyla birlikte turist olarak geldikleri İstanbul’da, eşinin 14.08.2019 tarihinde kaybolduğu ihbarında bulunmuştur. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından başlatılan detaylı arama çalışmaları neticesinde; Kayıp ihbarı yapılan A.I.B.A. isimli kadının, ailesiyle birlikte kaldıkları otelden herhangi bir zorlama olmaksızın, kendi isteğiyle ve yaya olarak ayrıldığı, 26.08.2019 tarihinde kendisine ulaşılarak, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu yönünde bilgi verildiği, ülkesinin konsolosluk görevlisi eşliğinde 'Bilgi Sahibi' sıfatıyla alınan ifadesinde; ailesinden kendi isteğiyle ayrıldığı, kimseden şikayetçi olmadığı ve konusu suç teşkil edecek herhangi bir duruma rastlanılmadığından, aynı gün polis merkezinden ayrıldığı anlaşılmıştır” denildi.
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İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KAYIP SUUDİ KADIN AÇIKLAMASI!
İHA'nın haberine göre; İstanbul Valiliği, bazı yabancı basın kuruluşlarında Türkiye'de Suudi bir kadın turistin kaybolduğu yönünde çıkan haberlere yönelik açıklama yaptı.
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