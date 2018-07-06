İstanbul Üniversitesi'nde hareketli dakikalar

Diyanet'e devredildiği için tahliyesine karar verilen İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi'ne giden CHP'li heyet içeriye alınmadı.

Sözcü gazetesinden Seda Önceler'in haberine göre, duruma tepki gösteren CHP İstanbul milletvekili Ali Şeker "Bu bitkiler bulunduğu yerden söküldüğü taktirde bu kültür ve bu genetik türler yok olacaktır." dedi.

Üniversite yönetiminin toplantısından ise "Temmuz sonuna kadar bahçe tahliye edilecek" kararı çıktı. Bahçenin nereye ve nasıl taşınacağı ise hâlâ bilinmiyor.

Atatürk'ün talimatıyla kurulan; Türkiye’nin en eski, dünyanın ise en saygın botanik bahçelerinden biri olan İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi’nin müftülük hizmetlerinde kullanılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edildi.

Önceki hafta da tahliye işlemi için düğmeye basıldı. Ancak bahçe için yeni bir yerin tahsis edilmemesi tartışmaları alevlendirdi. Bu durumu Fatih Belediyesi Meclisi'nin gündemine getiren CHP'li üyeler de CHP İstanbul milletvekili Ali Şeken başkanlığında bir heyet oluşturarak, konu hakkında bilgi almak ve inceleme yapmak için Botanik Bahçesi'ne gittiler.

CHP'Lİ ŞEKER TEPKİ GÖSTERDİ

Sabah saatlerinde Botanik Bahçesi'nin de bulunduğu kampüse gelen heyet, içeriye alınmadı. Kapıdaki görevliler “Rektörlüğü talimatı var. İçeriye alamayız” deyince, CHP İstanbul milletvekili Ali Şeker “Bir milletvekili nasıl üniversite binasına alınmaz” diye tepki gösterdi.

“SÖKÜLÜRLERSE YOK OLACAKLAR”

Şeker “Burası 85 yıl öncesinden başlayan çalışmalarla kurulmuş, İstanbul Üniversitesi'ne bağlı İstanbul'un en eski Botanik bahçesi. Burada türü tükenmekte olan bitkiler tekrardan canlandırılıp, doğayla buluşturuldu.

Bu bitkiler bulunduğu yerden söküldüğü taktirde bu kültür ve bu genetik türler yok olacaktır. Biz 15 dönümlük bu alanın müftülüğün gezi ve çiçek bahçesi olarak kullanılmasını doğru bulmuyoruz. Müftülüğün bu ihtiyaçları başka yerlerde karşılanabilir. Hızla yok olmakta olan ormanlarımızdaki ağaçları koruyacak olan öğrencilerin bir labaratuvara ihtiyacı var.” diye konuştu.

“BİZ BURADA DERS GÖRÜYORUZ TAHLİYE ETMEYİN”

CHP’lilerin yanına gelen İstanbul Üniversitesi öğrencileri de tahliye kararını protesto etti.

Grup adına yapılan açıklamada “Bu haklı mücadelemizde hiçbir siyasi görüşü kesinlikle bensimsemiyor ve her görüşe sahip özgür bireyler olarak içinde bulunduğumuz durumda yalnız bilimi benimseyip önemsediğimizi Türk halkına ve gerekli makamlara duyurmak istiyoruz. Bilindiği üzere İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü Botanik Bahçesi kullanılmadığı ve ders görülmediği gerekçesiyle tahliye edilerek müftülüğe bırakılmıştır.

Bizler ise bu binanın laboratuvar ve seralarında gözlemler, deneyler yapan ve ders gören öğrenciler olarak, ders görmediğimiz gerekçesiyle alınan tahliye kararının yanlış olduğunu ve bu binanın İstanbul Üniversitesi Biyoloji bölümünde birçok nadir türe ev sahipliği yaparak bizlere de ışık tuttuğunun altını çizmek isteriz.

Biyoloji Bölümü öğrencileri ve geleceğin bilim insanları olarak bizler, buranın sadece bir binadan ibaret olmadığını, çok şey öğrendiğimiz bu yerin aynı zamanda Osmanlı’dan kaldığını ve Türkiye’deki en iyi bitki müzesine sahip olduğunu da belirtmek isteriz.

Sonuç itibariyle bu tahliye kararının, binamızda çalışacak başka laboratuvar olmamasına rağmen aceleye getirildiğini düşünüyor, bu kararı kınıyor ve gereğinin yapılmasını talep ediyoruz.” denildi.

CHP'li heyet ve öğrenciler daha sonra bölgeden ayrıldı. Kampüs önündeki yoğun güvenlik önlemleri de dikkat çekti.

BU AY TAHLİYE EDİLİYOR!

Üniversite yönetiminin toplantısından ise bahçeyi tahliye kararı çıktı. Rektörlüğün “Temmuz ayı içerisinde bina ve bahçe boşaltılacak” dediği ancak bahçenin nereye ve nasıl taşınacağına ilişkin bilgi verilmediği öğrenildi.