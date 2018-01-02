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İstanbul Trafiğini Kilitleyen Kaza

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İstanbul Trafiğini Kilitleyen Kaza
Bayrampaşa O-3 bağlantı yolunda servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bağlantı yolu bir süre kapandı. Ticari aracın çekilmesinden sonra tek şeritten trafik verilmeye başlandı. Minibüsü kaldır

Kaza saat 07.30 sıralarında O-3 bağlantı yolu Bayrampaşa mevkiinde meydana geldi. Ali Osman Yılma yönetimindeki ticari araç ileişçi servisi minibüsü çarpıştı. Çarpışma sonrası minibüs devrildi. Devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte sıkışıklık yaşanıyor. Ticari aracın çekilmesi sırasında yol bir süreliğine tamamen kapandı. Aracın çekilmesinden sonra trafik tek şeritten sağlanıyor. Minibüsü kaldırma çalışmaları devam ediyor.

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