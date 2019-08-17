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SON DAKİKAİSTANBUL, SAĞANAK YAĞMURA TESLİM OLDU!

İSTANBUL, SAĞANAK YAĞMURA TESLİM OLDU!

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İSTANBUL, SAĞANAK YAĞMURA TESLİM OLDU!
Uzmanların Süper hücre İstanbul'u vuracak uyarısı gerçek oldu. Etkili olan sağanak yağışla birlikte Bakırköy sahil yolu oluşan su birikintileri nedeniyle tamamen trafiğe kapandı

Medyafaresi.com'un haberine göre; Sahil yolunda çok sayıda araç mahsur kalırken, ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor. Kapalıçarşı'yı su bastı. Vapur seferleri iptal edildi. Uzmanların 'Süper hücre İstanbul'u vuracak' uyarısı gerçek oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, “Kuzey’den bir serin hava dalgası gelirse ki gözüküyor, Ağustos ayında Karadeniz ve Marmara’da kuvvetli yağışlar, süper hücre oluşumu, kuvvetli dolu yağışı oluşumu, hortum oluşumu riskleri bulunuyor" demişti.

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