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İSTANBUL NEW YORK ARASI 24 DAKİKAYA DÜŞECEK

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İSTANBUL NEW YORK ARASI 24 DAKİKAYA DÜŞECEK
SpaceX şirketinin CEO'su Elon Musk yeni projesini açıkladı. Çılgın proje tüm ulaşım alışkanlıklarımızı değiştirecek gibi. İlginç girişimci ve iş adamı Elon Musk 8 saatlik uçak yolculuğunu 29 dakikaya indirmeyi planlıyor.

Elon Musk Uluslararası Uzay Kongresinde şirketinin ‘roketle ulaşım’ üzerine çalışmalarını ilk kez paylaştı. SpaceX bu çılgın planı gerçekleştirebilirse New York-Londra arası 8 saatten 29 dakikaya düşecek.

SpaceX’in bu ilginç “roketle ulaşım” planının tam olarak ne zaman hayata geçeceği ise henüz belli değil. Yörüngeye çıkacak olan (atmosfer dışına) araç bu sayede yerçekimsiz ortamda daha hızlı yol kat edebilecek. 

CEO’su olduğu SpaceX’in BFR uzay aracının uçak yolculuklarının yerine geçebileceğini açıklayan Musk, bu araçların saate 27 bin kilometre hıza ulaşabileceğini belirtti. Elon Musk BFR ile heryerine dünyanın bir saatten kısa sürede ulaşılacağını dile getiriyor

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