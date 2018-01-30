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İstanbul Metrosunda Arıza

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İstanbul Metrosunda Arıza
Yenikapı-Hacıosman metro hattında ulaşım gecikmeli olarak yapılıyor.

 Gecikmenin sinyalizasyon arızasından kaynaklandığı öğrenildi. Gecikme nedeniyle sabah saatlerinde seferlerde yoğunluk oluştuğu kaydedildi.

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