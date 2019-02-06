İstanbul Maltepe'de 6 katlı bina çöktü

Maltepe'de, patlama sonrası 6 katlı bir binada çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, enkazda aramalar yapıyor.İstanbul'da 6 katlı bir bina çöktü, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binadaki tüm dairelerin dolu olduğu ve ilk gelen bilgilere göre yaralıların olduğu öğrenildi.