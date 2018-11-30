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İstanbul kışı nasıl geçirecek?

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İstanbul kışı nasıl geçirecek?
Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, İstanbul'da kuraklık sorunu olmayacağını açıkladı.

Kış geldi! Marmara bölgesinde ve yurdun birçok yerinde soğuk hava ve kuvvetli yağmur etkili oldu. İstanbul’da son günlerde meydana gelen yoğun yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, bu yıl İstanbul’da kuraklık sorunu olmayacağını, fakat kar yağışı ihtimalinin de çok düşük olduğunu söyledi.

Adil Tek, inceledikleri verilere göre bu yıl hava sıcaklığının mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde olduğunu söyleyerek, “Ocak, Şubat ve Mart ayı en soğuk aylardır. Fakat bu aylarda sıcaklık değerlerinin mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olması yağışların daha çok yağmur şeklinde olacağını gösteriyor. Orta Akdeniz’den gelecek olan yağışlı sistemler daha fazla olacak” dedi.

ANTALYA’YA SEL UYARISI

Adil Tek, yağışların İstanbul’da bugün de devam edeceğini söyleyerek, “İstanbul’la birlikte Marmara, Batı Karadeniz ve Ege’de devam eden yağışlar var. Yağışlı sistem yurdun orta ve doğu kesimlerine kayacak. Gece saatlerinde Akdeniz ve Antalya’da kuvvetli yağışlar olacak. Buralar için sel ve su baskınları riski devam ediyor” diye konuştu.

EN SOĞUK BÖLGE MARMARA

İstanbul ve Marmara’da hafta sonundan itibaren yağışların etkisini tamamen kaybedeceğini belirten Tek, “Aslında yurt genelinde en soğuk bölge Marmara Bölgesi. Gün içerisinde İstanbul’da sıcaklıklar 5 derecelere kadar düştü. Önceki günlere kıyasladığımızda bu 10 derecelik bir düşüşe karşılık geliyor. Hava yavaş yavaş Marmara ile birlikte bölgeyi terk etmeye başlayacak. Önümüzdeki hafta sıcaklıklar tamamen yükselmeye başlayacak. Sisli ve puslu günler bizi bekliyor” şeklinde konuştu.

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