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İstanbul Kırmızısı'nın galası yapıldı

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İstanbul Kırmızısı'nın galası yapıldı
Başrollerinde Halit Ergenç, Tuba Büyüküstün, Mehmet Günsür ve Nejat İşler'in yer aldığı İstanbul Kırmızısı'nın galası yapıldı

BKM’nin yapımcılığını üstlendiği Ferzan Özpetek’in yeni filmi İstanbul Kırmızısı'nın galasına ünlü yağdı. 3 Mart’ta vizyona girecek olan filmin galasına filmin oyuncuları tam kadro katıldı.

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