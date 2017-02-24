"İstanbul Kırmızısı"na özel klip!

Şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesi ulaşan Gaye Su Akyol; aşkı, geçmişle hesaplaşmayı, aile, arkadaşlık ilişkisinin anlatıldığı ve hikayesiyle herkesin hayatına farklı noktalardan dokunan “İstanbul Kırmızısı” filminde kendi seslendirdiği şarkının kullanılmasının çok heyecan verici olduğunu söyledi.
Geçtiğimiz akşam yayınlanan, filmin en özel sahnelerinin yer aldığı klip sosyal medyada izleyenler tarafından çok beğenildi.
Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, İmaj ve İtalya’dan R&C Produzioni ve Faros Film ortaklığıyla gerçekleşen; Türkiye’nin yıldızlarından oluşan kadrosuyla heyecan yaratan filmin başrollerinde Halit Ergenç, Tuba Büyüküstün, Mehmet Günsür ve Nejat İşler yer alıyor. Adeta İstanbul'un başrol oynadığı film, eve dönüş, hesaplaşma ve aşk hikayesini çarpıcı bir dille anlatıyor.
Kırmızı Rüyalar:
Dünya kahırdır
Sessizce çekersin
Çorbadır
İçersin
Münasip bir yolunu bulup
Nazikçe içinden geçersin
Geride ne han kalır ne hamam
Biraz toz biraz duman
Yok olmaz böyle
Isır ekmeyi fırlat köşeye
Yemekler içkiler sohbetler
masallar
Hevesler yalanlar kuleler hatalar
Ahlar ölüyor
Zaman kanatlarıyla büyüyor
Gidenler kalanlar yalanlar dualar
Adamlar kırmızı rüyalar
Geride ne han kalır ne hamam
Biraz toz biraz duman