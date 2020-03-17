İstanbul Kepenk Kapattı

Corona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların ardından İstanbulluların birçoğu evlerinde kalırken, kentin kalabalık olan meydan ve sahilleri boş kaldı.

Corona virüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında en son İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeyle insanlara açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten, vatandaşların yakın mesafede bir arada bulunarak bulaşma riskinin artırılacağı değerlendirmesi sonrası kafe, lokanta, faaliyetlerini dün saat 00.00 itibariyle geçici süre durdurulduğu duyuruldu.

MEYDANLAR BOŞ KALDI

İstanbul'un simge meydanı olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki sakinlik dikkat çekti. İstanbul'un bir diğer insan yoğunluğu görülen noktaları olan Beşiktaş Sahili ve Kadıköy Sahili de boş kaldı. Sakinliğin gözlendiği meydan ve sahiller havadan görüntülendi.