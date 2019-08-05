İSTANBUL-İZMİR OTOBANI FİYAT LİSTESİ!

İstanbul - İzmir otobanı ile iki kent arası 3.5 saate inerken araba, otobüs, kamyon ve tır geçiş ücretleri herkesin tepkisini çekti.

İstanbul Ankara arası otobana 25 lira veren vatandaş özel sektörün yaptığı İzmir otobanına 256 lira verecek.

İstanbul - İzmir otoyolu fiyat listesi kamuoyunun gündemine oturdu. Vatandaşlar 3.5 saate inen yolun sefasını pek sürebilecek gibi görünmüyor. Zira arabayla İstanbul - İzmir arası gidiş dönüş fiyatı tam 512,6 lira... Dizel bir aracın iki kent arasında zaten yaktığı yakıt bu kadar. Üstelik dünyanın en pahalı yakıtını tüketiyor olmamıza rağmen.



İstanbul - İzmir arası (Osmangazi Köprüsü geçişi de dahil) gidiş dönüş ücreti araba, minibüs, kamyon, tır ve otobüsler için şu kadar tutuyor:

Araba gidiş dönüş ücreti ücreti 512,6 lira tutuyor

Minibüs İstanbul İzmir arası gidiş dönüş 820 lira tutuyor.

Kamyon İstanbul - İzmir gidiş dönüş ücreti 1.291,6 TL

Tır İstanbul - İzmir gidiş dönüş ücreti 1630 TL

Motosiklet İstanbul - İzmir gidiş dönüş ücreti 358,8 TL