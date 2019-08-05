İSTANBUL-İZMİR OTOBANI FİYAT LİSTESİ!

İstanbul Ankara arası otobana 25 lira veren vatandaş özel sektörün yaptığı İzmir otobanına 256 lira verecek.
İstanbul - İzmir otoyolu fiyat listesi kamuoyunun gündemine oturdu. Vatandaşlar 3.5 saate inen yolun sefasını pek sürebilecek gibi görünmüyor. Zira arabayla İstanbul - İzmir arası gidiş dönüş fiyatı tam 512,6 lira... Dizel bir aracın iki kent arasında zaten yaktığı yakıt bu kadar. Üstelik dünyanın en pahalı yakıtını tüketiyor olmamıza rağmen.
İstanbul - İzmir arası (Osmangazi Köprüsü geçişi de dahil) gidiş dönüş ücreti araba, minibüs, kamyon, tır ve otobüsler için şu kadar tutuyor:
Araba gidiş dönüş ücreti ücreti 512,6 lira tutuyor
Minibüs İstanbul İzmir arası gidiş dönüş 820 lira tutuyor.
Kamyon İstanbul - İzmir gidiş dönüş ücreti 1.291,6 TL
Tır İstanbul - İzmir gidiş dönüş ücreti 1630 TL
Motosiklet İstanbul - İzmir gidiş dönüş ücreti 358,8 TL