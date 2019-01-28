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İstanbul il başkanı istifa etti

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İstanbul il başkanı istifa etti
CHP İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu istifa etti

İstifasını Twitter'dan duyuran Kaftancıoğlu, mesajında, "Daima pusulam  olan CHP örgütüm; sizlerin inancı ve verdiği yetkiyle, bir şey olmak için değil,  hep birlikte bir şey başarmak için yola çıktım. Ve bugünden itibaren il  başkanınız olarak değil, partimin yılmaz, yorulmaz bir üyesi olarak İstanbul  hayalimizi, hayata geçirmek için varım." ifadesini kullandı
Kaftancıoğlu'nin istifa haberi CHP'de toplantı sırasında ulaştı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun istifa haberi, Genel Merkez Parti Meclisi Toplantısı sırasında ulaştı. Genel Merkezde İstanbul'un bazı ilçe belediye başkanlıklarına önerilen isimlerlerin görüşüldüğü sırada  gelen şok istifa haberi ile ilgili CHP kurmaylarından henüz bir açıklama yapılmadı. 

CHP Genel Merkezi'nde bugün saat 17.00 sıralarında İstanbul'un yanısıra bazı il ve ilçe belediye başkanlarının belirlenmesi için toplantı sürerken, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun twitter adresinden yayınladığı mesajla istifa etmesi, gündeme oturdu. Canan Kaftancıoğlu yayınladığı mesajda, "Daima pusulam olan CHP Örgütüm; sizlerin inancı ve verdiği yetkiyle, bir şey olmak için değil, hep birlikte bir şey başarmak için yola çıktım. Ve bugünden itibaren İl başkanınız olarak değil, partimin yılmaz, yorulmaz bir üyesi olarak İstanbul hayalimizi, hayata geçirmek için varım." ifadelerine yer verdi. 

Siyasi çevreler bu açıklamayı, CHP Genel Merkez'i'nde İstanbul'un bazı ilçe belediye başkanlıklarına önerilen isimlerle ilgili olarak doğan anlaşmazlıktan kaynaklandığı şeklinde yorumladı. İstifanın ardından tüm gözlerin üzerinde toplandığı CHP'de bazı yetkililer, Kaftancıoğlu'nun istifasını kesin bir şekilde doğruladı. Ancak CHP kurmaylarından istifanın gerekçesine yönelik herhangi bir açıklama ya da değerlendireme bulunulmadı. 

Basın mensupları CHP binasında basına ayrılan bölümde yapılacak açıklamayı beklerken, parti yöneticilerinin toplantısının ise sabaha kadar sürebileceği bilgisi alındı. Bu arada CHP Genel Merkez içerisinde ya da çevresinde herhangi bir hareketlilik yaşanmıyor.

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