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İSTANBUL İÇİN SU SIKINTISI KAPIDA!

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İSTANBUL İÇİN SU SIKINTISI KAPIDA!
Cumhuriyet yazarı Miyase İlknur, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bekleyen kuraklık tehlikesiyle ilgili olarak bir yazı kaleme aldı.

MedyaRadar.com'un haberine göre; yaşanmış, vatandaşlar da bu durumdan kötü etkilenmişti.
Cumhuriyet gazetesi yazarı Miyase İlknur ise, bugünkü köşesinde konuyla ilgili olarak, "İmamoğlu’nu bekleyen tehlike" başlıklı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.
"SORUMLULUK ÜSTÜNE KALACAK"
Miyase İlknur, İstanbul için ileride kuraklık ve başlayacak olan su sıkıntısı konusunda uyarılarda bulundu. Aşırı yağışlardan dolayı İstanbul'un bu yıl da su sıkıntısı çekmeyeceğini ifade eden İlknur, "Meteoroloji mühendislerinin anlatımından anlıyoruz ki, İstanbul’un önümüzdeki bir iki yıl içinde kurak periyoda geçmesi kuvvetle muhtemel. Eğer bu yıl ıslak periyot olmasaydı Melen Barajı da devreye girmediği için İstanbul su sıkıntısı yaşayacaktı" dedi.
"AKP, tıpkı İstanbul Havalimanı’nda olduğu gibi, tıpkı Karadeniz otoyol projelerinde olduğu gibi bilimi göz ardı edip gösteriş için barajın projesini değiştirince milyarlarca lirayı toprağa gömdü. Melen Barajı’nda zeminle baraj tipi uyuşmadığı için çökme riski var" diyen İlknur, "Eğer İstanbul’da önümüzdeki bir iki yıl içinde kurak periyot başlarsa yandı gülüm keten helva. Susuzluktan kırılacağız. Yandaş medya ve hükümet 'Geldi İsmet, kesildi kısmet', 'Bak Cehape geldi yine İstanbul Kerbela’ya döndü' diye başlayacak vaveylaya" dedi.
İlknur ayrıca, "İmamoğlu, şimdiden Melen Barajı’nın akıbetini hükümete sormalı ve kamuoyuna bu gerçeği açıklamalı. Yoksa sorumluluk üstüne kalacak" diye de ekledi.

 

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