  • BIST 100.440
  • Altın 140,536
  • Dolar 3,5129
  • Euro 4,0092
  • İstanbul 34 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAZonguldak'taki maden ocağından kara haber

İstanbul Esenyurt'ta bina yıkıldı! İşçiler göçük altında!

»
İstanbul Esenyurt'ta bina yıkıldı! İşçiler göçük altında!
Esenyurt’ta, yeni yapılan bir binanın zemininde kanalizasyon çalışması sırasında göçük meydana geldi. Olayda, göçük altında kalan bir işçi hayatını kaybetti.

Alının bilgiye göre, İncirtepe Mahallesi 241. Sokak’taki inşaatın  Bodrum katında yürütülen altyapı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Binanın  kanalizasyon sistemlerini yapan Kadir Beser (62), göçük altında kalarak yaşamını  yitirdi.

Mesai arkadaşları tarafından göçükten çıkarılmaya çalışılan Kadir  Beser, kurtarılamayınca olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Beser’e müdahale eden sağlık  ekipleri, işçinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Beser’in cenazesi Esenyurt  Devlet Hastahanesi morguna kaldırıldı.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eşini dövüp zorla dışkı yedirdi!01 Temmuz 2017 Cumartesi 13:23
  • Antalya'nın sıcakla imtihanı01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:48
  • Adil Öksüz kaçtı ama saatini unuttu!01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:07
  • Türkiye yanıyor! 60 yılın rekoru01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:02
  • Şenay Günaydın tutuklandı01 Temmuz 2017 Cumartesi 10:34
  • AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı terör saldırısında hayatını kaybetti01 Temmuz 2017 Cumartesi 09:36
  • Ciğerlerimiz yanıyor!30 Haziran 2017 Cuma 18:12
  • Erdoğan, Trump ile görüştü!30 Haziran 2017 Cuma 17:40
  • TSK, Afrin'deki YPG ateşine karşılık verdi30 Haziran 2017 Cuma 17:31
  • TSK: 9 terörist öldürüldü30 Haziran 2017 Cuma 16:09
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim