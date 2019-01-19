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İstanbul da yolcu otobüsü devrildi Faciadan dönüldü

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İstanbul da yolcu otobüsü devrildi Faciadan dönüldü
Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza Beykoz mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü yönünde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Bartın'dan İstanbul'a gelen Nusret Öztürk yönetimindeki yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle bariyeri aşarak devrildi. 40 yolcu bulunan otobüsteki 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 

Yolcular başka bir otobüsle otogara götürüldü. Olayın şokunu yaşayan yolcular, kazanın nasıl olduğunu anlayamadıklarını söylerken otobüs firmasını çalışanı bir kişi, "Rüzgar savurmuş" dedi.

Kaza sonrası sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.  

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