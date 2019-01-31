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İstanbul da yolcu otobüsü devrildi 2 kişi hayatını kaybetti 21 kişiyaralandı

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İstanbul da yolcu otobüsü devrildi 2 kişi hayatını kaybetti 21 kişiyaralandı
İstanbul Göktürk’te yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 3'ü ağır 21 kişi yaralandı

İstanbul Göktürk'te yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3'ü ağır 21 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Hasdal-Kemerburgaz kara yolunda İstanbul-Antalya seferini yapan, sürücüsü henüz belirlenemeyen otobüs Kemerburgaz mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerinde " kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 22 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1'i hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, 3'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde tek şeritten sağlanan ulaşım, otobüsün vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

 

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