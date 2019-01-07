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İstanbul da kar yağışı ne kadar sürecek

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İstanbul da kar yağışı ne kadar sürecek
Meteoroloji'den son dakika uyarıları üst üste geldi ve bir çok il ile birlikte İstanbul da beyaza büründü.

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini bugün de gösteriyor. kar yağışı ile birlikte trafikte yoğunluk yaşanıyor. Peki İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi?
Meteoroloji ve AKOM’un son dakika uyarılarının ardından İstanbul adeta kara kışa teslim oldu.

İstanbul’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı salı günü akşam saatlerine kadar devam edecek. Meteoroloji’nin yayınladı son hava durumu raporuna göre Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle kar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Muğla ve Aydın çevrelerinde yağmur şeklinde görülecek yağışların, bugün Hakkari ve Şırnak’ın doğusunda, yarın sabah saatlerinden itibaren Tunceli, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır’ın kuzey ve doğusu, Batman, Siirt, Muş’un batısı ile Elazığ’ın kuzey ve doğusunda yoğun kar şeklinde (20-50 cm) olması bekleniyor.
İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan kar yağışı açıklamasında, İstanbul'da 07.01.2019 pazartesi günü sabah ilk saatlerden itibaren meydana gelecek yağışların, 08.01.2019 salı günü akşam saatlerine kadar kuzey ve doğu kesimleri ağırlıklı olmak üzere aralıklarla kar sağanakları şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Güney kıyılarında 1-3 cm. kuzey ve iç kesimlerde 5-10 cm. arasında kar yüksekliği beklendiğinden vatandaşlarımızın ve ilgililerin buzlanma ve don olayı ile birlikte ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

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