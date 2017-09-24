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İstanbul Boğazı'nda şoke eden görüntü!

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İstanbul Boğazı'nda şoke eden görüntü!
İSTANBUL Boğazı, Anadolu Hisarı önlerinde adeta çamura bulandı.

Göksu deresinden gelen çamurun boğazla buluşmasıyla, mavi suların rengi değişti. Çamurun Elmalı barajında süren tadilat çalışmaları sırasında dereye verildiği iddia edildi.

Havanın güzel olmasıyla birlikte boğaza akın eden vatandaşları bugün bir sürpriz bekliyordu. Anadolu Hisarı önlerinde boğazın mavi suları, çamur rengine döndü. Göksu deresinden gelen çamurun boğaza akması ve akıntıyla hareket etmesi sonucu mavi suların rengi sarıya döndü. Göksu deresinde de durum boğazdakinden farklı değildi. Normal zamanlarda berrak bir suya sahip dere ise sarı renkte suyla kaplandı.

Çamurun Elmalı barajında devam eden taditalat çalışmaları sırasında dejarz deresi olan Göksu'ya verildiği ve boğaza ulaştığı iddia edildi. Elmalı barajı yaklaşık 13 ay önce boşaltılarak bakıma alınmıştı. Yaklaşık 60 milyon liraya mal olacak çalışmalarda sona yaklaşılmış ve baraj su tutmaya hazırlanıyordu.

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