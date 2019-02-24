  • BIST 103.186
  • Altın 227,073
  • Dolar 5,3171
  • Euro 6,0307
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAİstanbul'da yoğun sis nedeniyle deniz seferleri iptal edildi

İstanbul beyaz'a büründü

»
İstanbul beyaz'a büründü
İstanbul'da kar yağışının gecce boyunca etkili olmasının ardından İstanbul’un birçok yeri beyaza büründü. Pazar gününe beyaz örtüyle uyanan İstanbullular karın keyfini çıkardı. Yollarda trafiğe çıkan araçların az olduğu görüldü. Ara sokaklarda araçlar çık


İstanbul bu manzaraya uyandı!İstanbul'da kar yağışının gecce boyunca etkili olmasının ardından İstanbul’un birçok yeri beyaza büründü. Pazar gününe beyaz örtüyle uyanan İstanbullular karın keyfini çıkardı. Yollarda trafiğe çıkan araçların az olduğu görüldü. Ara sokaklarda araçlar çıkmakta zorlandı. Kar metrobüs duraklarında vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kar yağışının etkisini sürdüreceği öğrenildi.İstanbullular bu sabah güne kar yağışıyla başladı. Güne beyaz bir örtüyle uyanan İstanbullular karın keyfini çıkardı. . Sabah saatlerinde metrobüse binmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşarken, taksi sürücüleri karla kaplanan araçlarını fırçalarla temizledi. 

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • D100'de zincirleme kaza 11 araç birbirine girdi 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı23 Şubat 2019 Cumartesi 11:46
  • Sabancıların oğlu olmak beni 3-0 önde yaptı23 Şubat 2019 Cumartesi 11:31
  • Mahkemeden büyük şok: Ödüyemezse hapis yatacak23 Şubat 2019 Cumartesi 10:39
  • Usta sanatçı DSP'den aday oldu22 Şubat 2019 Cuma 16:51
  • Ekvador'da 7.7 büyüklüğünde deprep22 Şubat 2019 Cuma 13:58
  • Meteorolojiden uyarı22 Şubat 2019 Cuma 10:51
  • İstanbul'da 7 katlı binada yangın!22 Şubat 2019 Cuma 10:01
  • 377 Kişi hayatını kaybetti21 Şubat 2019 Perşembe 14:50
  • Bakan Soylu açıkladı: 27 bin personel alınacak21 Şubat 2019 Perşembe 14:13
  • Bakan Kurum, Ayvacık'taki deprem bilançosunu açıkladı21 Şubat 2019 Perşembe 14:08
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim