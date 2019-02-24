İstanbul beyaz'a büründü

İstanbul'da kar yağışının gecce boyunca etkili olmasının ardından İstanbul’un birçok yeri beyaza büründü. Pazar gününe beyaz örtüyle uyanan İstanbullular karın keyfini çıkardı. Yollarda trafiğe çıkan araçların az olduğu görüldü. Ara sokaklarda araçlar çık



İstanbul bu manzaraya uyandı!İstanbul'da kar yağışının gecce boyunca etkili olmasının ardından İstanbul’un birçok yeri beyaza büründü. Pazar gününe beyaz örtüyle uyanan İstanbullular karın keyfini çıkardı. Yollarda trafiğe çıkan araçların az olduğu görüldü. Ara sokaklarda araçlar çıkmakta zorlandı. Kar metrobüs duraklarında vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kar yağışının etkisini sürdüreceği öğrenildi.İstanbullular bu sabah güne kar yağışıyla başladı. Güne beyaz bir örtüyle uyanan İstanbullular karın keyfini çıkardı. . Sabah saatlerinde metrobüse binmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşarken, taksi sürücüleri karla kaplanan araçlarını fırçalarla temizledi.