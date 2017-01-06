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İSTANBUL BEYAZA BÖRÜNDÜ

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İSTANBUL BEYAZA BÖRÜNDÜ
İSTANBUL'da etkili olan kar yağışının ardından metro seferleri 06.00'ya kadar uzatıldı. Avrasya Tüneli'nde geçişler ise geçişler 23.00'a kadar uzatıldı.

Etkili olan kar yağışının ardından İstanbul'un bir çok noktasında trafik kilitlendi, bir çok noktada durma noktasına geldi. Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan karar doğrultusunda metro seferleri uzatıldı. Seferler 00.00'dan 06.00'ya kadar uzatıldı.

Avrasya Tüneli'nde geçişler 23.00'a kadar


İstanbul, (DHA)- İSTANBUL'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava İstanbul trafiğini de vurdu. Trafik yoğunluğunun yüzde 90 seviyelerine kadar yükseldi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından İBB, normalde saat 21.00'de kapanan Avrasya Tüneli'nde geçişlerin 23.00'e kadar uzatılmasına karar verdi. Ayrıca metro seferleri de sabaha kadar yapılacağı Marmaray'ında 01.00'e kadar hizmet vereceği açıklandı.


Atatürk Havalimanı kar nedeniyle uçuş yapılamıyor

İSTANBUL etkisini arttıran kar yağışı ve fırtına nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı'nda uçuş yapılamıyor. Pistlerin kardan temizlenmesi çalışmaları nedeniyle inecek uçaklar havada tur atarken, kalkış yapacak uçaklar park pozisyonunda bekletiliyor.

395 UÇAK SEFERİ İPTAL EDİLDİ

Tüm yurdu etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve fırtına İstanbul Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çok sayıda uçuşun iptal edilmesine neden oldu.Saat 18.10'dan itibaren başlayan kar yağışı kısa sürede Atatürk Havalimanı apronunu beyaza bürüdü.İptal edilen seferlerde bilgi ekranlarında yer almaya başladı.Bilgi almaya çalışan yolcular seferlerini kontrol etmeye çalıştı.


Türk Hava Yolları iç ve dış hatlarda yarın yapacağı 257 seferini iptal ederken, Pegasus Hava Yolları bugün ve yarın 112 seferini iptal etti. Atlasglobal ise bugün, yarın ve yarından sonra 20 seferini, Onur Air ise 6 seferini iptal etti.Böylelikle bugün toplam 395 sefer iptal edilmiş oldu.


Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), 7-8 Ocak'ta beklenen kar yağışı nedeniyle dün bir açıklama yaparak Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerin haftasonu yüzde 30 oranında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise yüzde 15 oranında uçuşların azaltıldığını bildirdi.


BASIN EKSPRES YOLU'NDA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ


Akşam saatlerinde İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı, cuma iş çıkışı saatine denk gelince trafik durma noktasına geldi. Atatürk Havalimanına bağlantı yolarından olan Basın Ekspres yolu her iki yönde trafik, dur-kalk ilerliyor. Öte yandan Bağcılar'da mesai bitimi vatandaşlar yoğun kar yağışı altında evlerine gitmek için koşuşturdu.

Murat ÇAKIR - Hüseyin ASLIYÜCE - Enver ALAS İstanbul DHA

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