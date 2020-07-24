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İstanbul! Ayasofya çevresinde kalabalık artıyor

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İstanbul! Ayasofya çevresinde kalabalık artıyor
Gelen son dakika haberine göre; Ayasofya Camii'nin açılışı için gelen vatandaşlar sabah namazından sonra bölgeye akın etti. Erken olduğu için alana alınmayan vatandaşlar erken saatte yoğunluk oluşturarak, Ayasofya’ya girişi beklemeye başladı.
Son dakika...Bu sabah İstanbul! Ayasofya çevresinde kalabalık artıyor

Danıştay’ın kararının ardından 86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya Camii, güvenlik önlemleri kapsamında vatandaş girişine kapatıldı.

Son dakika...Bu sabah İstanbul! Ayasofya çevresinde kalabalık artıyor

Sabah namazı için gelen vatandaşlar bölgeye alınmayınca yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar sabah namazını en yakın camide kıldıktan sonra bölgeye girmek için tekrar güvenlik noktasına akın etti.

Son dakika...Bu sabah İstanbul! Ayasofya çevresinde kalabalık artıyor
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne sabah namazı için gelen vatandaşlar, bölgeye alınmayınca namazı güvenlik noktalarında kıldı.
Son dakika...Bu sabah İstanbul! Ayasofya çevresinde kalabalık artıyor

86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi hazırlıklar ve güvenlik önlemleri dolayısıyla vatandaş girişine kapatıldı. Sabah namazı için gelenler alana alınmadı.

Son dakika...Bu sabah İstanbul! Ayasofya çevresinde kalabalık artıyor

Ellerinde seccadelerle gelen vatandaşlar caminin bulunduğu bölgedeki güvenlik noktalarında durduruldu. Bunun üzerine bazı vatandaşlar başka camilere giderken, bazıları ise güvenlik noktalarında saf tutarak namaz kıldı.

 
Son dakika...Bu sabah İstanbul! Ayasofya çevresinde kalabalık artıyor

Bu arada, yetkililer vatandaşların alana 11 güvenlik noktasından saat 10.00'dan itibaren alınacaklarını bildirdi. Ayasofya Camii'nde kılınacak cuma namazı öncesi vatandaşlar dün akşam saatlerinden itibaren cami çevresinde toplandı.

Son dakika...Bu sabah İstanbul! Ayasofya çevresinde kalabalık artıyor

Geceyi cami çevresinde sabahlayarak geçiren vatandaşlar, gün ağarınca bir araya gelerek dualar okudu. Tekbirler getirerek dua eden vatandaşlar, cuma namazını beklemeye başladı.

Son dakika...Bu sabah İstanbul! Ayasofya çevresinde kalabalık artıyor
Bursa İnegöl’den geldiğini belirten Nurettin Özbek, “Bursa İnegöl’den geldim. 86 yıllık zincirleri kırıp, prangaları kırılan ve ibadete açılan Ayasofya’nın açılışı Türkiye’ye ve İslam alemine hayırlı uğurlu olsun. Sabah erken saatleri ama Cuma saatine kadar bekleyeceğim. Namazı kılıp geri döneceğim” diye konuştu.
Son dakika...Bu sabah İstanbul! Ayasofya çevresinde kalabalık artıyor
Son dakika...Bu sabah İstanbul! Ayasofya çevresinde kalabalık artıyor
Son dakika...Bu sabah İstanbul! Ayasofya çevresinde kalabalık artıyor
Son dakika...Bu sabah İstanbul! Ayasofya çevresinde kalabalık artıyor
Son dakika...Bu sabah İstanbul! Ayasofya çevresinde kalabalık artıyor
Son dakika...Bu sabah İstanbul! Ayasofya çevresinde kalabalık artıyor
Son dakika...Bu sabah İstanbul! Ayasofya çevresinde kalabalık artıyor
Son dakika...Bu sabah İstanbul! Ayasofya çevresinde kalabalık artıyor
Son dakika...Bu sabah İstanbul! Ayasofya çevresinde kalabalık artıyor
 
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