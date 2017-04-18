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İstanbul, Ankara, İzmir! "Hayır" sokakta

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İstanbul, Ankara, İzmir! "Hayır" sokakta
İzmir Bornova’da dün gerçekleşen referandum yolsuzluklarının ardından bugün bir eylem çağrısı yapıldı...

 

İzmir Bornova’da dün gerçekleşen referandum yolsuzluklarının ardından bugün bir eylem çağrısı yapıldı. Çağrıya katılan vatandaşlar polis müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.

Referandum sonuçlarına tepkiler dün gecenin ardından bugün de devam ediyor. İzmir Bornova’da sokaklara çıkan yurttaşlara polis müdahale etti. Polisin müdahalesiyle 10'dan fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Evrensel'in haberine göre gözaltına alınanların isimleri: Uğurcan Akyol, Seher Akkuş, Barış Halidi, Emine Akbaba, Kazım Kızıl, Ali Erdem, Ecem Selin, Ezgi Toker, Burak Canlanan, Cansu Aksoylu.Öte yandan İzmir'in yanı sıra İstanbul ve Ankara'da da protestolar sürüyor. İstanbul'da Beşiktaş ve Kadıköy'de onlarca kişi bir araya gelerek referandum sonuçlarında şaibe olduğu gerekçesiyle tepkilerini gösteriyor.

Kadıköy'deki yürüyüşten görüntüler...


BEŞİKTAŞ:

 

ANKARA:

ODATV

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