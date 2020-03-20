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İstanbul Adliyesi Karantinaya Alındı!

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İstanbul Adliyesi Karantinaya Alındı!
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin hakimi B.L'nin bankacı eşinin Corona Virüsü testi pozitif çıkması üzerine, mahkeme personeli karantinaya alındı.

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İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli hakim B.Y'nin bankacı olan eşinin dün yapılan Corona Virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından olaya ilişkin olarak İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığı'nda açıklama yapıldı.

Açıklamada, hakim B.Y ile kalem personeli ve hakim ile temasta bulunan tüm personellerin sağlık kuruluşlarına gönderildiği, ardından evlerinde karantinaya alındığı belirtildi.

Corona Virüse karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin de kapatıldığını kaydedilirken mahkeme ve kalem odasının dezenfekte işlemlerinin yapıldığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada, hakim B.Y. ile 2 çocuğunun bu sabah Corona Virüsü için test yaptırdığı ancak testlerin henüz sonuçlanmadığı söylendi. Öte yandan İstanbul Adalet Sarayı'nda çalışan personellerden 60 yaş üstü olanlar ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin HSK bildirgesi kapsamında idari izinli sayıldığı öğrenildi.

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