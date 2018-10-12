"İstanbul adayı için sürpriz bu akşam!"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Bugün akşam İstanbullulara bir sürprizimiz olacak. Bir video ile nasıl bir aday olması gerektiğini anlatacağız. Adayımız, bugün anlaşılır" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 2019 Mart'ta yapılması planlanan yerel seçimlerde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en doğru isim üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Bugün akşam İstanbullulara bir sürprizimiz olacak. Bir video ile nasıl bir aday olması gerektiğini anlatacağız. Adayımız, bugün anlaşılır" dedi.

İstanbul’da ön seçim olmayacak

Best FM'de bir programa konuk olan Kaftancıoğlu, şöyle konuştu; "İstanbul’da ön seçim olmayacak. İstanbul’u kim yönetebilir, en doğru isim nasıl bulunur; bunun çalışmasını yapmaktayız. Aday profilimizi çıkarmak için çalıştık” derken; 'Bugün akşam İstanbullulara bir sürprizimiz olacak. Bir video ile nasıl bir aday olması gerektiğini anlatacağız. Adayımız, bugün anlaşılır. Biz akşam, İstanbul için seçim startımızı veriyoruz' dedi.

"Kazanmazsak istifa ederim"

İddialı olduğunu her sözünde vurgulan Kaftancıoğlu, açıklamalarına şöyle devam etti; ''İstanbul’u mutlaka kazanacağız. Bu konuda gerçekten çok iddialıyım. Mevcut yönetim anlayışından İstanbul’u kurtaracağız. Eğer bu seçimi kaybedersek, ben, benden daha iyi yapan birine bu görevi bırakırım. Ancak kazanacağımızı biliyorum. Elbette yenilgiyi de istifayı da düşünürüm.'' dedi.

CHP'de Haziran genel seçimlerinde milletvekili seçilen bazı partililerin belediye başkanlığına adaylığını koymasını eleştiren Kaftancıoğlu, “ CHP ’de herkes, her göreve kendisini layık görebilir. Aday adayı olabilir. Bunda bir sakınca yoktur. Ancak parti kendisine bir görev verdiğinde, mutlaka bunu yerine getirmelidir. Ancak benim şahsi görüşüm;

Milletvekillerinin aday olmaması yönündedir. İstanbul’da başta olmak üzere, vekillerin, Belediye Başkanlığına adaylıklarını doğru bulmuyorum” ifadelerini kullandı.

"İttifaklar olacak"

Kaftancıoğlu, yerel seçimlerde ittifak konusuna da değindi. Kaftancıoğlu halk tabanında doğal bir ittifak olduğunu şöyle iddia etti;

“İttifak konusunda zaten, halk ile ittifak var. Tabanda bizim Saadetliler, HDP’liler, İYİ Partililer hatta daha önce AKP’ye oy vermiş, ancak şimdi oy veremeyecek herkesle ittifakımız var. Ancak çıkıp da, biz şu parti ile şöyle veya böyle bir ittifak yapıyoruz demiyoruz. Buna ihtiyacımız yok ancak taban da zaten doğal bir ittifak vardır”.