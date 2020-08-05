Oyuncu bir kaç sezondur kendisine iş gelmediğinden dolayı menejerin suçlayan oyuncu Demir yapımcıların kapılarını aşındırıyormuş suçu menejerinde bulan oyuncu yakın dostları çok bunaldığını konuşuyorlar.
- BIST 1.092
- Altın 461,601
- Dolar 7,0417
- Euro 8,3593
- İstanbul 27 °C
- Ankara 33 °C
- İşsizlikten dolayı çok üzgün
- Vergi vermiyor, kolay yoldan para kazanıyor
- Genç kız pencereden gördü, gözyaşlarına boğuldu!
- Arda Turan Galatasaray'da!
- Bakan Soylu duyurdu!
- Fatih Terim Caner Erkin'den vazgeçti! İşte yeni sol bek...
- Ticaret Bakanlığı"ında 6 ünlü isme ceza kesildi
- Flaş corona virüs kararı: İki hafta süreyle kapatıldı!
- Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın görev yeri değiştirildi.
- Dolar/TL 7.03 seviyesinin de üzerine çıktı!
- Partimde kalmak için kendimi zorluyorum ama olmuyor
- Akşener'den evine dön diyen Bahçeli'ye flaş yanıt
- CHP'li vekil: Demirören'e geçen Milli Piyango'da şaibeler var
- Berrak Tüzünataç arkadaşlarıyla denizde!
- Demet Evgar sorumsuz tatilcilere çattı!
İşsizlikten dolayı çok üzgün
Dizi oyuncusu Çagla Demir son dönemlerde işsizlikten dolayı çok üzgün olduğunun yakın dostlarıyla paylaşıyormus.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İşsizlikten dolayı çok üzgünDizi oyuncusu Çagla Demir son dönemlerde işsizlikten dolayı çok üzgün olduğunun yakın dostlarıyla paylaşıyormus.
Vergi vermiyor, kolay yoldan para kazanıyorSosyetik güzel isngram da kendi erotik pozların paymlasarak büyükparalar kazanıyor magazin basında sürekli haber olan Ede Taspınarinsgram gittiği mekanları parea alarak mekan kendisinin tanıtımınyaparak büyük para kazanıyor
Ticaret Bakanlığı"ında 6 ünlü isme ceza kesildiGelen son dakika haberine göre; Ticaret Bakanlığı, yeni tip koronavirüs üzerinden yanıltıcı reklam yapan 6 ünlü isim (Şeyma Subaşı, Seren Serengil, Seray Sever, Seda Sayan ve Seda Akgül) ve Bilge İlaç Bitkisel Ürünler Koz. San. Ve Tic. A.Ş.'ye her biri iç
Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın görev yeri değiştirildi.Ukraynalı modele saldırıda flaş karar! Darp iddiası yerinden etti... Çeşme'de Ukraynalı kadına darp olayı ile ilgili Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın görev yeri değiştirildi.
Berrak Tüzünataç arkadaşlarıyla denizde!Berrak Tüzünataç, Leyla Feray ve Hazal Subaşı, önceki gün Çeşme'de denize girerken görüntülendi. Tüzünataç, bikinisinin iplerini bağlarken; frikik vermekten son anda kurtuldu.
VİDEO GALERİ
- 20:37 - İşsizlikten dolayı çok üzgün
- 20:29 - Vergi vermiyor, kolay yoldan para kazanıyor
- 20:25 - Genç kız pencereden gördü, gözyaşlarına boğuldu!
- 20:21 - Arda Turan Galatasaray'da!
- 20:14 - Bakan Soylu duyurdu!
- 20:08 - Fatih Terim Caner Erkin'den vazgeçti! İşte yeni sol bek...
- 16:31 - Ticaret Bakanlığı"ında 6 ünlü isme ceza kesildi
- 16:25 - Flaş corona virüs kararı: İki hafta süreyle kapatıldı!
- 16:16 - Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın görev yeri değiştirildi.
- 16:10 - Dolar/TL 7.03 seviyesinin de üzerine çıktı!
- 15:56 - Partimde kalmak için kendimi zorluyorum ama olmuyor
- 15:31 - Akşener'den evine dön diyen Bahçeli'ye flaş yanıt
- 15:18 - CHP'li vekil: Demirören'e geçen Milli Piyango'da şaibeler var
- 15:12 - Berrak Tüzünataç arkadaşlarıyla denizde!
- 15:08 - Demet Evgar sorumsuz tatilcilere çattı!
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim