İşsizlikten dolayı çok üzgün

Dizi oyuncusu Çagla Demir son dönemlerde işsizlikten dolayı çok üzgün olduğunun yakın dostlarıyla paylaşıyormus.

Oyuncu bir kaç sezondur kendisine iş gelmediğinden dolayı menejerin suçlayan oyuncu Demir yapımcıların kapılarını aşındırıyormuş suçu menejerinde bulan oyuncu yakın dostları çok bunaldığını konuşuyorlar.