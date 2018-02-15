  • BIST 116.226
  • Altın 163,868
  • Dolar 3,7691
  • Euro 4,7045
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKASon Dakika... Kılıçdaroğlu Hastaneye Kaldırıldı!

İşsizlik Rakamları Açıklandı!

»
İşsizlik Rakamları Açıklandı!
Türkiye genelinde işsizlik, Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan Kasım döneminde, yüzde 10.3 ile çift haneli düzeyde kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 440 bin kişi azalarak 3 milyon 275 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.8 puanlık azalış ile yüzde 10.3 olurken, bir önceki döneme göre değişmedi.

Gelişmiş ekonomilerde temel işsizlik verisi olarak kabul edilen tarım dışı işsizlik oranı da, yıllık bazda 2.1 puanlık azalış ile yüzde 12.2 olarak belirlendi.

Yıllık bazda, genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 3.3 puanlık azalış ile yüzde 19.3'e gerilerken, 15-64 yaş grubunda bu oran 1.8 puanlık azalış ile yüzde 10.5'e indi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Son dakika: Sanatçı Nuray Hafiftaş hayatını kaybetti14 Şubat 2018 Çarşamba 13:36
  • Sinyal Kesicili Hırslzık Çetesi Çökertildi14 Şubat 2018 Çarşamba 10:56
  • ABD'nin Raporunda YPG İtirafı!14 Şubat 2018 Çarşamba 10:53
  • Erdal Tosun'un ölümüyle ilgili sanık sürücüye...13 Şubat 2018 Salı 14:37
  • O Polisler İçin Flaş Karar13 Şubat 2018 Salı 11:34
  • Milletin Meclisinde Taciz Skandalı!13 Şubat 2018 Salı 11:11
  • 100'den Fazla Kişiye Gözaltı13 Şubat 2018 Salı 11:07
  • Kamuda Türk icadı ‘F klavye’ devrimi12 Şubat 2018 Pazartesi 09:47
  • Sokak Ortasında Çatışma!12 Şubat 2018 Pazartesi 09:46
  • Türkiye Afrin şehitlerini uğurladı12 Şubat 2018 Pazartesi 09:24
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim