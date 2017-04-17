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İşsizlik rakamları açıklandı

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İşsizlik rakamları açıklandı
Referandumda evet sonucu çıktıktan sonra bu sabah TÜİK işsizlik verilerini açıkladı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Ocak döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 695 bin kişi artarak 3 milyon 985 bin kişi oldu. İşs

Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2,2 puanlık artış ile %15,2 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 5,3 puanlık artış ile %24,5 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 2 puanlık artış ile %13,3 olarak gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 44.8

İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Ocak döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 397 bin kişi artarak 26 milyon 672 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık azalış ile %44,8 oldu.

Son 10 yıldaki işsizlik oranları. Grafik: Trading Economics
 

Son 10 yıldaki işsizlik oranları. Grafik: Trading Economics

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 81 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 317 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %18,3'ü tarım, %19,8'i sanayi, %6,5'i inşaat, %55,4'ü ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı değişim göstermezken, sanayi sektörünün payı 0,4 puan, inşaat sektörünün payı 0,2 puan azaldı. Hizmet sektörünün payı ise 0,6 puan arttı.

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İŞGÜCÜNE KATILMA YÜZDE 51.5

İşgücü 2017 yılı Ocak döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 93 bin kişi artarak 30 milyon 658 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,8 puan artarak %51,5 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,7 puanlık artışla %71,5, kadınlarda ise 1 puanlık artışla %32 olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin koalisyon hükümetlerinin ülkeyi felaket yönetildiği yıllar vardı ya, işte o yıllardan biri olan 2000 yılında işsizlik yüzde 6,5'daydı. Bugün istikrar var denilen ortamda işsizlik iki kat artıp yüzde 13’e yükseldi.

MURATOĞLU: BU YIL EN KÖTÜSÜNÜ GÖRDÜK

Sözcü Gazetesi yazarı Murat Muratoğlu yılın en kötü işsizlik rakamlarıyla karşılaştıklarını belirtti. Muratoğlu, “Şubat ayında ise hızlı bir toparlanma olur. Zaten geleneksel olarak Şubat aylarında işsizlikte düşüş başlar… Teşvikler verildi, istihdam paketi açıldı, şirketlerden sözler alındı. Kuvvetle muhtemel yılın en kötü rakamını karşıladık. En azından bu yıl daha kötüsü çıkmaz. İyi de bunların hepsi geçici önlem. Geçen yıl verilen kredilerin tamamı kadar iki ayda kredi verilmesi yatırım ortamına yansımadı.Var olan borçlar ödendi, işletme sermayesine katıldı. Maalesef işsizlik büyük sorun olmaya devam edecek.

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