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İşsizlik Oranları Açıklandı!

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İşsizlik Oranları Açıklandı!
Türkiye'de işsizlik oranı ocak ayında yüzde 10,8 oldu.

Detaylar birazdan...

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