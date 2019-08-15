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İŞSİZLİK GİDEREK ARTIYOR!

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İŞSİZLİK GİDEREK ARTIYOR!
Türkiye genelinde işsizlik Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan Mayıs döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 3.1 puan artışla yüzde 12.8'e, tarım dışı işsizlik de 3.4 puan artışla yüzde 15'e yükseldi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 21 bin kişi artarak 4 milyon 157 bin kişiye çıktı.
İşsizlik oranı %12,8 seviyesinde gerçekleşti  
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 21 bin kişi artarak 4 milyon 157 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 3,1 puanlık artış ile %12,8 seviyesinde gerçekleşti.

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