İŞSİZ KALANA 10 AY MAAŞ!

Devlet, işini kaybedenlere belli şartlara uyulması koşuluyla 10 aya kadar maaş ödüyor.

Uçankuş.com'un haberine göre; 1 Ocak itibarıyla en düşük işsizlik maaşı 1016 liraya, en yüksek işsizlik maaşı da 2031 liraya çıktı. Bu yıl içinde işsiz kalan bir çalışanın 10 ayda alacağı para maksimum 20 bin 310 lira olacak. Sigortalı olarak çalışanlar kendi istek ve kusurları dışında işten ayrıldıklarında işsizlik maaşı alabiliyorlar. Maaş için işsiz kalmadan önceki 120 gün sigorta priminin ödenmiş olması şart.

BAŞVURU SÜRESİNE DİKKAT!

Ayrıca, işsiz kalmadan önceki çalışma süresinde 3 yıl içinde en az 600 gün sigorta primi ödenmiş olmalı. En az 600 gün prim ödeyene 6 ay, 900 gün prim ödeyene 8 ay, 1080 gün prim ödeyene 10 ay işsizlik maaşı bağlanıyor. İşsizlik maaşı için işten çıkış belgesi verildikten sonra ‘30 gün içinde’ İşkur’a başvurmak şart. Başvurlar iskur.gov.tr veya e-Devlet’ten yapılabiliyor.

HESAPTA SON 4 AY ETKİLİ

İşsizlik maaşı süresi gibi alınacak maaşın belirlenmesinde de sigorta primleri belirleyici oluyor. Maaş hesaplanırken son 4 aylık brüt maaş dikkate alınıyor. Maaş aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’ini (bugün itibarıyla 2031 lirayı) geçemiyor.

Son 4 ay asgari ücretle çalışana 1016 lira işsizlik maaşı bağlanırken brüt ücreti 6 bin lira olan 2031 lira alır. İşsiz kalanın sağlık hizmetini devlet karşılıyor. Bundan eş ve çocuklar da yararlanıyor.

İSTİFAYLA DA MÜMKÜN

İstifa edene normalde işsizlik maaşı bağlanmıyor. Ancak bunun istisnası ‘haklı fesih’ durumudur. Maaşın ödenmemesi veya zamanında ödenmemesi, gerçek ücretin saklanması, mobbing (psikolojik baskı), iyi niyet ve ahlak kurallarına uyulmaması, sağlık gerekçeleri, işçinin onayı olmadan fazla mesai yaptırmak, SGK’ya düşük ücretten bildirim haklı fesih kapsamına giriyor.

NE ZAMAN KESİLİR?

İşkur tarafından teklif edilen bir işi, haklı bir mazereti olmadan reddedenlerin işsizlik maaşı kesilir. İşsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin maaşı kesilir.