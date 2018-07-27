  • BIST 94.876
  • Altın 191,394
  • Dolar 4,8644
  • Euro 5,6599
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAEkmeğe rekor zam

İşsiz kalan Seda Akgül bikinili paylaşım yaptı

»
İşsiz kalan Seda Akgül bikinili paylaşım yaptı
Ünlü sunucu Seda Akgül bu defa Instagram hesabından bikinili fotoğraflarını paylaştı. Akgül havuza atlarken çekildiği pozlarını 'Spora bayılırım.. Tanıyanlar bilir' notuyla paylaştı.

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Seda Akgül bu defa havuza atlarken çekilmiş bikinili fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Seda Akgül, fit vücuduyla dikkat çekti. 47 yaşındaki Akgül'ün paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı.

TV8 EKRANLARINA VEDA ETTİ

Hafta içi her gün Hakan Ural ile birlikte TV 8 ekranlarında yayınlanan 'Gel Konuşalım' isimli magazin programının sunuculuğunu üstlenen Seda Akgül, bu programdaki son yayınına çıktığını açıkladı. Seda Akgül veda konuşmasında, Acun Ilıcalı ve tüm ekibe teşekkür ederek programa noktayı koydu.

Seda Akgül ve Hakan Ural'ın hafta içi her gün sunuculuğunu üstlendiği Gel Konuşalım programı, son yayınında izleyicileri vedaya tanık etti. Programdan ayrıldığını izleyicilerle paylaşan güzel sunucu Seda Akgül, "Acun Ilıcalı başta olmak üzere tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin" dedi. Yayının sonunda iki sunucu sarılarak programa veda etti.

1-091.jpg2-091.jpg

 

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hadise'den Nur Yerlitaş'a sert tepki!27 Temmuz 2018 Cuma 10:34
  • 'Damat adayı'nın ablası öldürüldü27 Temmuz 2018 Cuma 10:14
  • Kıvanç kesenin ağzını açtı!27 Temmuz 2018 Cuma 09:33
  • Chloe nefes kesti!27 Temmuz 2018 Cuma 09:23
  • Chloe'den cesur transparan kıyafet!26 Temmuz 2018 Perşembe 17:19
  • Mahmut Tuncer Tayyip Erdoğan'a ne teklifte bulundu?26 Temmuz 2018 Perşembe 17:04
  • Demet Akalın ölümden döndü!26 Temmuz 2018 Perşembe 16:43
  • Kadın arkadaşıyla aynı kareye girmek istemedi26 Temmuz 2018 Perşembe 15:49
  • Yağmur Türkan Şoray'ı kızdırdı!26 Temmuz 2018 Perşembe 15:43
  • Eskort Merve!26 Temmuz 2018 Perşembe 15:22
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim