İşsiz kalan Seda Akgül bikinili paylaşım yaptı

Ünlü sunucu Seda Akgül bu defa Instagram hesabından bikinili fotoğraflarını paylaştı. Akgül havuza atlarken çekildiği pozlarını 'Spora bayılırım.. Tanıyanlar bilir' notuyla paylaştı.

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Seda Akgül bu defa havuza atlarken çekilmiş bikinili fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Seda Akgül, fit vücuduyla dikkat çekti. 47 yaşındaki Akgül'ün paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı.

TV8 EKRANLARINA VEDA ETTİ

Hafta içi her gün Hakan Ural ile birlikte TV 8 ekranlarında yayınlanan 'Gel Konuşalım' isimli magazin programının sunuculuğunu üstlenen Seda Akgül, bu programdaki son yayınına çıktığını açıkladı. Seda Akgül veda konuşmasında, Acun Ilıcalı ve tüm ekibe teşekkür ederek programa noktayı koydu.

Seda Akgül ve Hakan Ural'ın hafta içi her gün sunuculuğunu üstlendiği Gel Konuşalım programı, son yayınında izleyicileri vedaya tanık etti. Programdan ayrıldığını izleyicilerle paylaşan güzel sunucu Seda Akgül, "Acun Ilıcalı başta olmak üzere tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin" dedi. Yayının sonunda iki sunucu sarılarak programa veda etti.