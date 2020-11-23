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İsrailli Bakan, Netanyahu'nun Suudi Arabistan ziyaretini doğruladı

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İsrailli Bakan, Netanyahu'nun Suudi Arabistan ziyaretini doğruladı
İsrail Eğitim Bakanı Yoav Gallant, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun dün Suudi Arabistan'a gizli bir ziyaret yaparak Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile görüştüğünü teyit etti.

Bakan Gallant, İsrail ordu radyosunda katıldığı programda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Netanyahu'nun dün Suudi Arabistan'ı gizlice ziyaret ettiği yönündeki soruya Gallant, "Her ne kadar şu anda yarı resmi bile olsa kamuoyuna yansıyan toplantının, gerçekten yapılmış olması büyük önem taşıyor." cevabını verdi.

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun dün Suudi Arabistan'a gittiği, burada Veliaht Prens Bin Selman ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile üçlü görüşme yaptığını yazmıştı.

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